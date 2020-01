El martes, Patiño publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecía alzando un peluche, con el fin de hablar de la crisis que vive Australia por los incendios, solo que el animal que tenía en sus brazos era un perezoso, y no un koala, que sí es una representación del país oceánico.

Enseguida, la actriz recibió decenas de correcciones, algunas amables y otras llenas de insultos, pero eso solo la animó a seguir hablando del tema, pues para ella el punto es más profundo que la especie que recreaba el muñeco que tenía en sus manos, y hasta se negó a cambiar su post.

“Creo que algunos no entendieron mi mensaje 🙁 pero no lo voy a borrar por q mi intención surtió efecto”, escribió en la publicación, y luego, a través de las historia de la misma red social, detalló más sobre su posición.

“No me afecta en lo más mínimo los que me llamaron ‘bruta’, ‘burra’, en fin […] El tema realmente, y el mensaje, es que no importa qué animal sea, que esté en vía de extinción o no, es sumamente importante en el planeta. Es empezar a crear conciencia de qué es lo que estamos comiendo, de qué es lo que estamos comprando, usando”, dice en parte de su grabación, como se puede ver en el siguiente video que reúne todas las historias que subió.

Estas son las grabaciones: