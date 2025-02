Johana Bahamón lleva más de 12 años asistiendo a las cárceles para ayudar a las mujeres ‘Ley de segundas oportunidades’, que, según dice su página oficial, “establece incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades.

(Vea también: “Va mal”: ‘Epa Colombia’ destapó, desde la cárcel, lío que tiene con su negocio)

Por eso mismo, estuvo hablando con la empresaria sobre su caso y las injusticias que se cometieron, según Barrera. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando ‘Epa Colombia’ fue cuando la empresaria le reconoció que tenía con concepto diferente de Bahamón.

“Cuando yo venía y preguntaba en las cárceles me decían que Johana no les daba nadita a las internas, pero cuando uno está acá y ve lo que realmente está haciendo, todo cambia y eso me pasó contigo”, afirmó la empresaria.

Los usuarios en Internet no dudaron en reaccionar ante las palabras de la empresaria y su cambio de opinión:

“La lengua es el azote“, “es una persona que sabe reconocer sus errores”, “puro pan y circo”, “solo buscando visualización. Siga pagando en la cárcel”, “Johana, cálida de ser humano. Más que bellas es hermosa de alma”.

Sobre las críticas que hizo la Epa Colombia a @Johana_Bahamon en el pasado, hoy en nuestro podcast le dijo: “Cuando yo venía y preguntaba en las cárceles me decían que Johana no les daba nadita a las internas, pero cuando uno está acá y ve lo que realmente está haciendo, todo… pic.twitter.com/w49jY85F88 — María Camila Díaz Roa (@ma_camiladiaz) February 14, 2025

(Vea también: “Me engañaron”: ‘Epa Colombia’, desde prisión, se fue contra su abogado y el fiscal)

Lo cierto es que las dos mujeres quedaron en trabajar juntas, pues ‘Epa Colombia’ se dedicará a enseñarle a las mujeres técnicas de peluquería como cortes, tintes y, por supuesto, queratinas.

Lo cierto es que la empresaria se mantiene muy positiva frente a la situación y espera que alguna entidad internacional pueda ayudarla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.