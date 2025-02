El nombre de Daneidy Barrera continúa en boca de casi todo el país, después de que se le imputaran cargos como daño agravado a propiedad ajena e incitación al terrorismo, luego de grabarse en un video destruyendo una estación de Transmilenio.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ expuso cómo es su celda y dónde la pusieron a dormir: “Es con cemento”)

Ese hecho, ocurrido en el marco de las protestas sociales en Colombia, derivó en la condena que la tiene recluida en la cárcel del Buen Pastor desde hace dos semanas. Allí, justamente, tuvo una entrevista con Johana Bahamón, actriz, activista y empresaria que trabaja con las mujeres privadas de la libertad.

En ese diálogo, ‘Epa Colombia’ comentó que la está pasando mal a causa de la comida. Cuando Bahamón le preguntó acerca de aquellas cosas cotidianas que extrañaba de la libertad y pasaban desapercibido, Barrera expresó que “la comida es lo más importante”.

Con evidente melancolía, la ‘influenciadora’ mencionó que “lo que muchas personas botan o no comen”, en prisión puede convertirse en un verdadero manjar y sentenció: “Muchas personas no comemos bien […] Aquí cocinan para 2.000 personas, no hay cómo medir para hacer un arroz”.

La famosa prosiguió su relato diciendo que ahora siente mucho más la ausencia de alimentos que antes, simplemente, no le parecían tan apetitosos: “Cuando uno está aquí empieza a valorar”.

Bahamón le preguntó cuáles creería que son las soluciones al problema de la preparación de la comida en las cárceles, a lo que ‘Epa Colombia’ preocupó a sus seguidores con una frase:

“Yo he sufrido mucho por la comida. Casi no he comido, aquí la comida no la da […] Ojalá la comida mejorara, uno acá se puede enfermar muy fácil, si uno no come se puede enfermar”, dijo Barrera.

Finalmente afirmó que, a veces, “quisiera un pedacito de queso” en el desayuno, misma comida en la que comentó que “los huevos llegan fríos”, pero fue consciente de que está privada de la libertad y que es una condición con la que todos los presos deben aprender a lidiar, al igual que el matoneo que ha recibido por parte de otras reclusas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.