La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia‘, sigue siendo centro de atención en el país por su estado actual de reclusa y en el que paga una condena de más de cinco años de prisión por los destrozos ocasionados durante el estallido social de 2019.

La joven, pese a que durante estos años ha mostrado resocialización e intenciones de reparar los daños que provocó cuando se grabó rompiendo estaciones de Transmilenio, finalmente fue condenada a prisión por los daños ocasionados.

Y aunque inicialmente, tras llegar a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, se mostró alejada de los medios y se negaba a hablar, posteriormente su actitud cambió y ofreció entrevistas a Johana Bahamón y a Noticias Caracol, donde dejó ver un poco la realidad que vive dentro de la cárcel.

Durante las entrevistas la joven se mostró tranquila y sincera frente a su situación actual de la que expresó que no ha sido fácil, pero que día a día trata de enfocarse en sacar cosas positivas como trabajar para reducir su pena y motivas a otras reclusas a pensar con positivismo que algún día saldrán en libertad.

Sin embargo, al momento de hablar de la convivencia en El buen Pastor, Daneidy se sinceró contando que no por el hecho de ser famosa todas la quieren y que, por el contrario, hay varias compañeras de prisión que buscan hacerle maldades.

“Me mandan la guardia, no dejan que me llegue la comida”, fueron unas de las situaciones que contó la empresaria al reconocer que no le cae bien a todo el mundo.