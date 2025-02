En medio de una entrevista exclusiva para Noticias Caracol, ‘Epa Colombia’ confesó que está aprendiendo a conocer la cárcel y a saber cómo funcionan las cosas tanto dentro como fuera de ella estando privada de su libertad y alejada de su hija, a quien no ha podido ver desde que la capturaron.

“Uno ni al peor enemigo le desea que esté en la cárcel”, mencionó la empresaria de keratinas, quien se mostró bastante afectada en medio de la situación que está atravesando.

Sumado a esto y con los ojos aguados, recalcó que todo es duro estando tras las rejas y explicó cómo es la cama en la que duerme en su celda. Cabe destacar que estas imágenes ya se habían filtrado.

“Es un planchón, que es con cemento, y ahí le colocan la colchoneta a uno y ahí hace mucho frío, pero aún así yo me he mantenido, he estado orando”, relató Epa Colombia para Noticias Caracol, entrevista en la que se sinceró sobre cómo ha sido todo este proceso para ella.