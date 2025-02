Este jueves 13 de febrero habló Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’. La creadora de contenido fue capturada el 27 de enero de 2025 y posteriormente, la condenaron a más de cinco años de prisión, que al día de hoy paga en la cárcel de El Buen Pastor.

(Vea también: Corte Suprema toma decisión en caso de ‘Epa Colombia’: ¿podría quedar libre?)

La también creadora de contenido habló con Noticias Caracol desde la cárcel consideró como desproporcionada la pena que recibió. Según ella, puede pagar sus errores en otro lugar y no necesariamente tras las rejas, además, hizo referencia a las personas que la criticaban afuera de prisión.

“Cometí un error, pero aquí no lo debo estar pagando, pero si lo tengo que pagar, voy a estar acá dando lo mejor de mí. Y como todo, así como hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere”, dijo Barrera Rojas.