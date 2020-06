green

En su cuenta de Instagram, Watson publicó tres imágenes completamente blancas, seguidas por tres completamente negras, lo que en un principio confundió a muchos de sus seguidores, pero que, viendo la grilla de sus fotos, al final queda con las negras encima de las blancas.

Sin embargo, lo que le terminaron criticando fue que en las tres imágenes negras incluyó un marco de color blanco, el cual usa en todas sus fotos de esa red social.

No obstante, sus fanáticos más cercanos la defendieron en esa y otras redes sociales:

En serio están criticando a Emma Watson por el marquito de mierda, cuando la piba hizo más por el planeta que todos ustedes juntos, boludazos — h🌼 (@aswimmingsoul) June 2, 2020

No mames que me están cancelando a mi Emma Watson por el simple hecho de que le puso marco blanco a la imagen… si se dieron cuenta que a TODAAAAAS sus fotos le pone ese marquito, hubo quienes hasta le pusieron marca de agua y logos, así que no mamar tanto por favor. pic.twitter.com/LlG0CBvonp — Mariana Rodríguez (The Mother Of Doggies) (@MarianaRodrig26) June 2, 2020

Emma Watson: Embajadora de la ONU

Participó en la cumbre del G7 por reivindicación de las mujeres

Feminista declarada

Lucha en contra del matrimonio infantil

Apoya Time’s Up Y hay gente criticando que haya puesto un borde blanco en una imagen que publicó en contra del racismo. pic.twitter.com/bVqPQcS3f2 — El Profeta (@EiProfeta) June 2, 2020

Al final, la artista publicó otro mensaje fuerte reconociendo que hay diferencias y privilegios raciales: “Hay mucho racismo en nuestro pasado y nuestro presente que no ha sido reconocido. El supremacismo blanco es uno de los sistemas de jerarquía y dominancia, de explotación y opresión, que está estrechamente ligado a la sociedad. Como persona blanca, me he beneficiado de eso”, se lee en el mensaje.