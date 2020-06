green

La publicación apeló a uno de los argumentos más utilizados principalmente por críticos del movimiento ‘Black lives matter’ (Las vidas de los negros importan), entre ellos varios supremacistas blancos; un provocador ‘White lives matter’ (Las vidas de los blancos importan).

Se trata de una mofa recurrente que pretende ridiculizar a los movimientos antirracistas, principalmente en redes sociales, usando el argumento de que todas las vidas importan, pero para restarle importancia a los reclamos de la comunidad negra.

Mientras la mayoría de personas publicaban pantallazos completamente negros en sus redes, en lo que se llamó el #BlackoutTuesday, Juanpis publicó uno completamente en blanco con la leyenda #WhiteoutTuesday.

Como era de esperarse, muchos se indignaron con el humorista por la publicación y hasta dijeron que la reportarían, propinándole improperios de todo tipo al personaje. González le siguió la corriente a esto y volvió a bromear al respecto:

Di isi ni si hicin chistis… Wuon, ¿really? — Juanpis González (@juanpisrules) June 2, 2020

Juanpis, reconocido por llevar al extremo todo tipo de conductas a manera de denuncia, se convirtió en tendencia y muchos apoyaron su denuncia diciendo que, aunque tocó fibras, era justamente lo que buscaba.

Así también lo explicó Riaño después: “El humor que he planteado para este personaje es completamente transgresor. Es una invitación, por medio del sarcasmo, a todo lo que no debemos ser”, señaló.

Muchos interpretaron la publicación literalmente y no como sarcasmo, por lo que el humorista también tuvo que aclarar que no es suposición: “Rechazo rotundamente lo que está pasando hoy en día: el racismo, el clasismo, la homofobia, la xenofobia. Eso es todo lo que no debemos ser como seres humanos”, agregó.

Sin embargo, dejó una reflexión que fue muy recurrente durante este martes, y es que muchos de los que se indignan de lo que pasa en el exterior no hacen lo mismo con lo que sucede en Colombia: “Lo que me indigna realmente es que todo el mundo pone una imagen, un movimiento a nivel mundial, infla el pecho, se molesta, pero no se indigna con las muertes que pasan diariamente en nuestra propia casa, en nuestro país”.