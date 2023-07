En días pasados se conoció un video en el que, con Inteligencia Artificial, lograron que la voz del fallecido cantante vallenato Martín Elías interpretara una canción de su hermano Elder Dayán. El audio causó nostalgia porque fue una forma de sentir a ‘El Terremoto’ otra vez de vuelta.

(Vea también: [Video] Élder Dayán Díaz se enfrentó (a versos) con nuevo talento del vallenato en tarima)

Al ver el video, Elder no dudó en compartirlo en sus redes sociales y expresar sus sentimientos. Nostálgico contó que se erizó al escuchar nuevamente la voz de su hermano.

“Inevitable la nostalgia hermano Martín Elías. Esta es la muestra de que tu gente no te olvida. Hoy cuando escuché este audio, aunque realizado con Inteligencia Artificial, sentí a Martín y me ericé; y fue aún más fuerte al escuchar la simulación de su voz interpretando mi canción ‘Cuando me hablan de ti’. Ojalá la tecnología pudiera hacer más, pero con que sea el recordatorio para que siempre te recordemos y generaciones sepan lo grande que fuiste, es más que suficiente”, escribió en la publicación, la cual acompañó con una foto junto a su hermano ‘Tin’.