En un concierto en Cúcuta, el cantante vallenato Élder Dayán Díaz subió a la tarima a su sobrino Martín Elías Jr. Sorpresivamente, el hijo del cantante ya fallecido Martín Elías, lanzó una serie de versos que dejaron sin palabras al público y a su tío.

Ambos artistas, pertenecientes a la dinastía Díaz, hicieron un mano a mano en versos. En el clip, publicado en algunos portales web y en las redes sociales de ‘Martincito’, se ve que ‘La Máquina’ se sorprende al escuchar el talento de improvisación de su sobrino.

(Vea también: “La música nos da sorpresas”: Élder Dayán, sobre su posible colaboración con Diego Daza)

“De una manera sincera, en el verso solicito, ¡Ay! les presento a ‘Martincito’ cantándole a su tierra”, inició Elder. De manera inmediata, Martín le contesta: “Escuche lo que le digo, yo le canto aquí a mi raza, tío Elder bienvenido porque mi casa es su casa”.

Con el fin de recordar a su hermano Martín Elías Díaz, Elder Dayán lanzó el siguiente verso: “Dios bendiga a ‘Martincito’, ratifico una vez más, hijo de tigre tigrito, igualito a su papá”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Elias Jr Diaz Varon (@martineliasjr)

Fue en ese momento en el que el hijo de ‘El Terremoto’ improvisó un verso extenso: “Yo le voy decí’ una cosa, de una manera importante, aquí la mujer es hermosa y el hombre muy respetable. Escuchen a este cantante, lo digo con emoción, nace de mi corazón, mis palabras son sentidas, les habla Martín Elías, ¡Ay! sobrino de Elder Dayán, yo les vengo a cantar, les voy a decir una cosa, yo sé por qué a usted lo endiosan, porque es una gran persona, orgullo de la casona, de la tierra que lo vio, y también quien lo parió, escuchen aquí en mi alma, ¡Ay! yo verseo con calma, escucha a Martín Elías, Elder Dayán y aquí Junior siguiendo la dinastía”.

Al escuchar esto, al intérprete de ‘Modo avión’ se le salieron unas lágrimas, pero, además, con micrófono en mano e intentando sacar un verso, su voz se quebró: “Sobrino ya me jodió, lo digo porque me toca, con el verso que me echó me ha tapado usted la boca”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CASA DEL VALLENATO ® (@casadelvallenato)

La entrada El verso con el que Martín Elías Jr. le ‘cayó la boca’ a Elder Dayán: “Me jodió” se publicó primero en El Pilón | Noticias de Valledupar, El Vallenato y el Caribe Colombiano.