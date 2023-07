A través de su cuenta de Instagram, el cantautor vallenato Siervo Dueñas mostró un video en el que compartió escenario con el cantante Elder Dayán Díaz. En lugar de cantar, los artistas decidieron ‘retarse’ con versos.

“Sucedió una inspiración de eso no le queden dudas, porque es que fue una locura el tema del ‘Modo avión’, se sabe del acordeón que sí soñaba sabroso. Y en este verso dichoso yo te quiero agradecer, canto lo que puede ser y también te felicito, esto te dice Siervito y no es porque sea menor, sé que tú eres el mejor de la generación nueva, y esta rima no recela cuando estoy improvisando si yo me encuentro cantando y más si es al lado de un grande, y más si es un gran cantante, y es el hijo del Cacique…”, le respondió Dueñas.