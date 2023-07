A través de redes sociales se conoció un video que generó nostalgia en los internautas. En el clip, la Inteligencia Artificial utilizó la voz del fallecido cantante vallenato Martín Elías para interpretar una canción de su hermano Élder Dayán.

Se trata de la canción ‘Cuando me hablan de ti’, una de las letras que ha marcado la carrera musical de Élder Dayán.

“Que tienes novio nuevo ya me contaron

Y la verdad es que me alegra por ti

Que te ves muy sonriente y tan enamorada

Y que ya no preguntas por mí

Ay, yo no puedo decir lo mismo

No te he olvidado, y ni siquiera

He superado descomponerme

Cuando me hablan de ti

Y yo no puedo decir lo mismo

Todas las noches, sueño contigo

Es un martirio, despertarme

Y no estés ahí”, dice la estrofa de la canción.