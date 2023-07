En una entrevista con el ‘influencer’ ‘El negrito’, Martín Elías Jr narró cómo fue el momento en el que se enteró de la muerte de su padre: el cantante vallenato Martín Elías.

(Lea también: Hijo de Martín Elías puso bravos a sus fans por fotos del primer matrimonio de su padre)

De acuerdo con su discurso en el podcast ‘Hablando claro con w’, ese día él se encontraba en Cartagena con Dayana Jaimes, viuda de Martín, su hermana Paula Elena y uno de sus amigos, hijo del guacharaquero de la agrupación de su padre.

“Yo estaba junto con Dayana, que es la mamá de mi hermanita, en un hotel. Estaba también con un amigo mío, y yo sentí que pasó algo, todos estaban raros, y la nana de mi hermana estaba con los ojos aguados, preocupada. Dayana pasó al lado mío y me dijo: ‘Vamos para el cuarto’, y yo dije: ‘Algo pasó’. Y en el ascensor me dice: ‘El bus de los músicos de tu papá se accidentó’. Pero me dijeron que solo habían sido daños materiales”, recordó ‘Martincito’.