Al conmemorarse el 18 de junio el natalicio número 33 del fallecido cantante Martín Elías Díaz, sus amigos, familiares y fanáticos le dedicaron emotivos mensajes publicados a través de las redes sociales.

Uno de ellos fue su hijo Martín Elías Jr., quien visitó la tumba de su papá en el cementerio Jardines de Ecce Homo en Valledupar y con una torta en sus manos le cantó el cumpleaños.

(Lea también: Dayana Jaimes se emberracó con los que critican a su hija: “No canta por una aprobación”)

“¡Feliz cumpleaños mi viejo! Gracias por todas las enseñanzas que me diste en vida y las que me das aún en el cielo, eres mi mayor motivación para seguir adelante. Te amo como no te imaginas, nunca te olvidaré papá Elías”, escribió el joven en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de imágenes que emocionaron hasta las lágrimas a los seguidores de ‘El Terremoto’.