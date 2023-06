A través de sus redes sociales, Dayana Jaimes, se pronunció sobre los comentarios negativos que recibió su hija Paula Elena tras cantarle ‘Diez razones para amarte’, durante su cumpleaños celebrado en Valledupar.

‘La mona linda’, como es conocida popularmente en el mundo vallenato, ya que es la viuda del fallecido cantante Martín Elías Díaz, mostró su enojo frente a los comentarios que recibió su pequeña hija tras la publicación del video en el que aparece interpretando una canción de su papá.

“En mi cumpleaños, como todo niño en el mundo cuando ve un micrófono quiere hablar y cantar, Paula comenzó a cantar y una mujer criticando a una niña de ocho años porque no se sabe las canciones, porque no sabe cantar. No sé en qué momento les dije que iba a impulsar la carrera musical de Paula, es una niña que agarró un micrófono y empezó a cantar una canción, siempre les he dicho que muy poco escucho las canciones de Martín Elías y no se sabe las canciones de su papá porque no las escucha”, dijo Dayana Jaime en un video publicado en su cuenta de Instagram.