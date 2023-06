A través de sus historias de Instagram, la viuda del cantante vallenato Martín Elías, Dayana Jaimes, mostró a su hija Paula Elena Díaz dándole una serenata como motivo de su cumpleaños.

En los videos se ve a ‘La purry’ cantando inicialmente una canción de feliz cumpleaños, pero después, acompañada de un guitarrista, interpreta la canción ‘10 razones para amarte’, de su padre Martín Elías, ‘El terremoto’.

“Yo siento que volví a nacer

Desde el momento en que te conocí, mi reina linda

Desde que de ti me enamoré

Toda mi vida te la entregué desde ese día

No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo

Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte

Sé que Dios te hizo fue para mi eso no lo dudo

Porque de otra no hubiese podido enamorarme”; dicen algunas estrofas de la canción.