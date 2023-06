Con motivo del cumpleaños de Dayana Jaimes, seguidores del fallecido cantante Martín Elías Díaz recordaron los mensajes que le dedicaba a su ‘Mona linda’ en fechas especiales.

Aunque se desconoce el año en el que fue publicado el mensaje, muchos aseguran qué fue la última dedicatoria que Martín Elías le hizo a la ‘influencer’ y comunicadora social meses antes de su fallecimiento.

“Feliz cumpleaños para la mujer que me regaló Dios como esposa, la que me hace feliz todos los días de mi vida, mi ‘Mona linda’, que es mi tesoro, una amiga y muy buena mujer que me ayuda a seguir adelante, por eso te amo. Amor, que Dios te bendiga siempre, la mami de Paula Elena. Gracias por ser mi compañera en las buenas y malas te amo, cumplas muchos más”, escribió en ese entonces Martín Elías Díaz.