El joven a través de su perfil de Instagram publicó un par de fotografías en las que dejó ver cómo le celebró la fecha a su padre a pesar de que ya no está en la tierra.

De acuerdo con las imágenes, Martín Elías Jr fue hasta el lugar en donde está descansando su papá y con un acordeón y una torta de cumpleaños le dio el feliz cumpleaños.

Además, compartió unas sentidas palabras con sus seguidores en las que le agradeció al difunto Martín Elías por las cosas que le enseñó en vida, cuando era más pequeño, y por las que aún en el cielo le enseña a diario.

“Feliz cumpleaños mi viejo. Gracias por todas las enseñanzas que me diste en vida y las que me das aún en el cielo, eres mi mayor motivación para seguir adelante. Te amo como no te imaginas, nunca te olvidare papá Elías”, escribió el menor.