El actor que ha protagonizado películas como ‘El ilusionista’ y ‘El increíble Hulk’, descubrió, recientemente, que sus raíces familiares son históricas.

Norton, de 53 años, participó en una nueva temporada del programa ‘Finding Your Roots’, dirigido por el Dr. Henry Louis Gates Jr., quien hace investigaciones sobre raza, cultura e identidad de algunas personalidades por medio de la genealogía y la genética.

(Vea también: Benedict Cumberbatch podría tener líos con la justicia por pasado esclavista de su familia)

En medio de los estudios, el artista descubrió que la mujer Powhatan del siglo XVII, Pocahontas, es su duodécima bisabuela.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!

Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY

— Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023