La actual pareja del artista, Emma Willis; su exesposa, Demi Moore; y sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, fueron las encargadas de anunciar la lamentable noticia.

“Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y tras mucha reflexión, Bruce se retira de una carrera que ha significado mucho para él”, indicó la familia del artista a través de un comunicado de prensa.

Según detalla el portal médico Mayo Clinic, la afasia es una enfermedad que afecta al lenguaje e impide la comunicación; además, perjudica al paciente al momento de escribir y el comprender el lenguaje tanto verbal como escrito, y puede presentarse de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza. Pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral.

Recientemente, se reveló un informe en el que se señala que el actor desarrolló dicha enfermedad después de sufrir un accidente hace un tiempo en un set de grabación.

De acuerdo con el medio inglés The sun, Willis demandó a la productora Revolution Studios, en 2004, luego de padecer una lesión durante el rodaje de la película de acción ‘Tears of the Sun’ dos años antes.

Al parecer, el actor, quien pronto se convertirá en abuelo por primera vez, alegaba en su demanda que había sido golpeado en la frente por un proyectil, mismo que fue detonado por el equipo de efectos especiales de la película como parte de una explosión pirotécnica mientras filmaban, pero algo salió mal.