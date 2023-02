La cantante de Barbados arrancó su espectáculo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos, desde una plataforma elevada en la que se tocó suavemente el vientre, un gesto con el que hizo estallar las redes sociales al anunciar su segundo embarazo.

Hace poco, la cantante explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL, un espectáculo incluso más popular que el propio partido.

(Vea también: Rihanna: Mhoni Vidente predice que espera una niña)

Además del anuncio del embarazo, su actuación representó su regreso a los escenarios luego de dedicarse por varios años a sus empresas de maquillaje y lencería.

Rihanna, que a diferencia de ediciones anteriores no contó con ningún invitado sorpresa, puso a bailar al público con clásicos como: ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’ y ‘Work’, entre otros.

Si bien, había mucha expectativa con este espectáculo, hay opiniones dividas al respecto, ya que para muchos no fue lo que esperaban.

Donald Trump arremetió contra Rihanna

Entre los tantos detractores que surgieron luego del espectáculo de medio tiempo de Rihanna, hubo uno que tomó protagonismo: Donald Trump.

El expresidente de Estados Unidos recurrió a su red social, Truth, para compartir un inesperado mensaje con el que se habría sacado la espina contra la cantante.

“Fracaso épico: Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl. Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave declive, con su lenguaje obsceno e insultante. Además, sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”, escribió el empresario estadounidense.

President Trump has spoken: "Rihanna gave, without question, the single worst Halftime Show in Super Bowl History." pic.twitter.com/I1nI0kwSUL — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 13, 2023

El rechazo de Trump contra la artista se debe a que cuando él estaba al poder del país norteamericano, Rihanna aseveró que él “era el hombre con más enfermedades mentales de Estados Unidos”.