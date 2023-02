Con su icónico ‘B*tch better have my money’, de pie en una plataforma, que estuvo colgada por los aires dentro del estadio en varios momentos, y vestida con un traje rojo, la artista prendió el escenario.

La canción ‘We found love’ estuvo acompañada por juegos artificiales y con todos los bailarines vestidos de blanco. Luego Rihanna, que se ha convertido en multimillonaria gracias a su marca ‘Fenty Beauty’, aprovechó un momento de pausa corta y se retocó rápidamente el maquillaje.

the way Rihanna decided to fix her makeup mid-Super Bowl performance? iconic pic.twitter.com/hqB6zJYhDS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 13, 2023

Aunque el público esperaba ver a la cantante acompañada por otros artistas, Rihanna brilló en el escenario solo junto a sus bailarines. Por lo que en canciones que vinieron después como ‘Rude Boy’ y ‘Work’, tuvieron como ficha principal el baile y la picardía, de igual forma que cuando cantó ‘Pour it up’, pues ahí la artista dejó claro por qué es una de las reinas del ‘twerk’.

‘Wild Thoughts’, canción que lanzó en 2017 con DJ Khaled, también tuvo lugar, junto a las canciones de las colaboraciones que fueron interpretadas casi al tiempo, ‘All Of The Lights’, con Kanye West y Kid Cudi, y ‘Run this Town’, que hizo junto a Jay-Z, a quien se vio en el partido desde la tribuna disfrutando del espectáculo junto a Blue Ivy, su hija.

Y como lo había prometido la súperestrella en rueda de prensa, pasados casi los 13 minutos de ‘show’ ‘Umbrella’ y ‘Diamonds’ sonaron, marcando el cierre del regreso a los escenarios de la artista.

¿Rihanna salió embarazada en el Super Bowl?