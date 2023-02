El año pasado, Rihanna confirmó su presentación en el medio tiempo del Super Bowl de este año, que se celebró ayer 12 de febrero en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona. Más de 70 mil espectadores presenciaron el triunfo de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles. La cantante nacida en Barbados era una de las mayores expectativas de la noche, pues su presentación de doce minutos marcó el regreso a los escenarios tras siete años ausente.

(Vea también: Rihanna: Mhoni Vidente predice que espera una niña)

Rihanna confirmó su segundo embarazo

La artista de 34 años llamó la atención con la interpretación de éxitos como ‘Work’, ‘Umbrella’, ‘Bitch Better Have My Money, We Found Love y Diamonds; además de los más de 50 bailarines que la acompañaron. Pero fue su apariencia física lo que se llevó todas las miradas, pues tenía una evidente barriguita de embarazada.

Minutos después de finalizar su presentación en el Super Bowl, el representante de la cantante confirmó su embarazo a medios internacionales. La noticia sorprendió a millones de fanáticos, pues la artista no había mostrado ninguna alerta para sospechar sobre un nuevo integrante en su familia. Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su primogénito el viernes 13 de mayo del 2022 en Los Ángeles.