Diego Guauque estuvo como invitado este lunes 27 de febrero en la emisora Tropicana para hablar del cáncer que padece y el proceso al que se ha tenido que enfrentar para superarlo.

El reconocido periodista del programa ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión, contó cómo han sido sus días batallando contra la enfermedad y aprovechó el espacio para agradecerles a los colombianos por los mensajes de apoyo que le han enviado desde que conocieron la noticia.

De hecho, el comunicador explicó que se vio sorprendido con lo mediático que se convirtió su caso, puesto que su intención era solo contarles a las personas la razón por la que iba a dejar de aparecer en televisión.

“Estoy muy agradecido con todo el cariño de la gente. Decidí contarlo [que tiene cáncer] de manera informativa porque de repente iba a dejar de aparecer en el programa. Le conté a la gente y no me esperaba tantos mensajes tan bonitos”, dijo.

Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo día’, confesó que tiene escoltas

Más allá del tratamiento de su enfermedad, en la entrevista con el medio citado, Guauque habló de su trabajo y los 14 años que lleva ejerciendo la profesión.

Fue en ese instante que el periodista confesó que ha sufrido varias amenazas, debido a los reportajes e investigaciones que ha liderado para ‘Séptimo día’; hecho por el cual tiene asignado un esquema de protección.

“La UNP me protege gracias a Dios. Toca, porque hay reportajes más duros que otros en zonas de todo el país. Hay situaciones difíciles. Ya llevo 14 años, me han sacado revolver, cuchillo. Uno aprende a protegerse y saber hasta dónde me puedo meter porque tampoco puedo arriesgar mi vida”, precisó.

Y finalizó diciendo: “El periodista de ‘Séptimo día’ se enfrenta a eso, a tutelas, demandas, citaciones, rectificaciones. Nunca he tenido que rectificar un reportaje, pero sí he tenido pleitos, aprendí a blindarme judicialmente”.

Vea la entrevista completa acá: