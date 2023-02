Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, sigue luchando contra el cáncer que le fue diagnosticado en los primeros días del año, luego de sentir un fuerte dolor en su abdomen.

En algunas oportunidades se ha mostrado desde su casa y en otras, lo ha hecho desde la clínica donde está siendo atendido por los especialistas. Hace unos días, tuvo su primera quimioterapia y su cuerpo ya comenzó a manifestar las primeras consecuencias.

Quimioterapias Diego Guauque

Recientemente, el periodista publicó un nuevo video contando cómo se ha sentido en los últimos días; esta vez, lo hizo desde la cancha de fútbol a donde suele llegar para hacer ejercicio. “Todos los días salgo a caminar, soy un bendecido porque tengo esta cancha de fútbol a mi disposición para cuando yo quiera hacerlo. Cada vez camino más rápido, hoy ya llevo como cinco vueltas, estoy fresco como una lechuga, me fatigo menos, ayer me acompañó una amiga mía de la universidad que quiero mucho y la dejé tirada, le gané. Cuando no me puede acompañar nadie pongo mi podcast de Diana Uribe y ahí se me va pasando el tiempo”, contó.

Uno de los temas más comunes en las personas que tienen cáncer es el de la pérdida de cabello. Generalmente, cuando comienzan el proceso de las quimioterapias a la gran mayoría se les cae. Sin embargo, a Diego todavía no le ha ocurrido y, por esa razón, ha preferido no mandarse a rapar todavía. “Estoy contento, no se me ha caído el pelo, un amigo me dijo ‘hermano, no se calvee todavía, de pronto ni se le cae, viva el día a día’, y ese me parece un súper consejo, cuando llegue el momento pues sí. Me mandé peluquear bajito pero no me he rapado, pero si se me cae el pelo pues que se me caiga”, aseguró.

En ese clip que ya cuenta con más de 15 mil likes, el comunicador también aseguró que hoy, a las 5 de la tarde, tendrá una nueva cita con su Oncólogo para saber cuándo debe realizarse una nueva quimioterapia. “Cita al Oncólogo hoy a las 5 de la tarde, vamos a ver qué me dice y seguramente me dará la fecha para la segunda quimioterapia. Me estoy alimentando bien y cuando hago ejercicio obviamente llego con más hambre. Démosle las gracias a Dios por tantas cosas bonitas que nos ofrece: caminar, hacer ejercicio, qué verraquera la vida”, concluyó diciendo.