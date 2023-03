Diego Guauque continúa en su lucha contra el cáncer. Desde que confirmó públicamente que fue diagnosticado con leiomiosarcoma, el periodista de Caracol Televisión ha usado sus redes sociales para contarles a sus seguidores cómo es su día a día y de qué manera afronta estas semanas claves para su salud.

El comunicador tuvo que raparse su cabeza para evitar el dolor que le causaba en el pelo las diferentes sesiones de quimioterapia a las que le ha tocado someterse. Guauque fue uno de los invitados al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión y contó secretos de lo que ha sido su tratamiento.

“La primera vez que me dijeron ecogafría, inmediatamente uno piensa en una masa o un tumor y que posiblemente eso termine en cáncer. Igual yo lo veía lejano, pero poco a poco te vas acercando a esa palabra”, contó.

Posteriormente, contó una experiencia un poco incómoda que vivió en medio de su proceso: “Me empezaron a hacer exámenes que nunca me habían hecho en la vida, parece uno en la Nasa porque le examinan todo el cuerpo a uno. Me primera cirugía no fue tan exitosa como me la habían planteado”, comentó.

Incluso, reveló que después del procedimiento quirúrgico de 10 horas él le preguntó al médico que cómo había salido y él le respondió: “no tan bien como creíamos”.

Guauque dio más detalles de cómo fue esa conversación con su peluquero, pero también dejó una reflexión que conmovió a muchos de sus seguidores.

“Lo positivo es que es un problema menos, una liberación, porque la diaria caída del pelo se me empezaba a convertir en un problemita aburridor. Tómenle del pelo a esta foto y continúen sonriéndole a la vida por las cosas pequeñas que tenemos y que solamente valoramos cuando se marchan”, concluyó.

Como era de esperarse, el reportero recibió miles de comentarios en los que usuarios le demostraron total apoyo en este momento tan importante para su vida.