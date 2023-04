Muchos televidentes se han preguntado por Diego Guauque, el arriesgado reportero que trata casos fuertes y delicados en ‘Séptimo Día’, que no volvió a estar en pantalla por el sarcoma que lo ha afectado bastante. Y durante la emisión del programa ‘Día a día’ del 27 de abril, él mismo salió a hablar sobre su vida, después de que se conociera que va evolucionando de gran forma.

Así como muchos han seguido su proceso de recuperación, su tratamiento para controlar esta complicada situación y lo que ha pasado después de sus quimioterapias, otros solo dejaron de verlo en pantalla y no saben mucho más de él. Por eso quiso agradecer a quienes preguntan y le mandan mensajes en sus redes sociales, en las de su familia y hasta en las del Canal Caracol.

Diego Guauque contó su situación por el sarcoma que lo ha afectado

Apenas llegó Guauque al set de ‘Día a día’, en donde también reaccionaron por el retiro de ‘Black’ del ‘Desafío’, los presentadores mostraron alegría y satisfacción por verlo tan bien y con tanta mejoría. Él hizo un chiste por la falta de pelo, consecuencia del tratamiento, y recordó la última vez que lo habían entrevistado en el programa mañanero: “Me siento, literalmente, como un lulo [risas]. Ahí voy. La última vez que charlamos estaba en la clínica porque me acababan de hacer una cirugía, tratando de encontrar ese sarcoma. El viernes pasado terminamos mi cuarta quimioterapia, me ordenaron cuatro. La idea es debilitarlo y atacarlo”.

Pero el proceso sigue y el periodista resaltó que vienen más días importantes en busca de recuperar su salud: “Me van a hacer un examen interno, un ‘scan’, es el 12 de mayo”. Ante este anuncio, Carolina Soto terminó emocionándose por ser una fecha especial para ella: “Para encomendarte y es mi cumpleaños, te va a ir bien”.

Guauque sumó motivos especiales a esa fecha y se mostró positivo para lo que se puede venir, ante el avance del tratamiento:

“Mi hija también cumple ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido. Si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía con el objetivo de sacarlo como sea, porque en la primera cirugía descubrieron que estaba pegado a tres órganos”.

Así como se ha visto en las redes de Diego, su esposa Alejandra lo acompaña y apoya en todo: “‘Aleja’ es mi ángel de la guarda y si me ven de buen ánimo, echando uno que otro chiste, es gracias a ella y su acompañamiento incondicional. Ella es la que está pegada a mí las 24 horas del día y estoy muy fortalecido por el apoyo y cariño”. Él sabe que el trabajo no es lo importante, porque está primero la familia y los seres que lo quieren, por eso agradece tener a tantas personas pendientes de su salud.

En otros detalles que contó el periodista de su situación, dijo que no estaba dependiendo de medicamentos, que el dolor ha sido controlado, que el ejercicio ha sido clave para mantenerse, ha estado muy juicioso con la alimentación y enterado de la actualidad del país. Y a eso sumó una cuota de fe y las oraciones de tantas personas que se las han hecho llegar con mensajes, imágenes y videos.

¿Qué pasó con Diego Guauque y su trabajo en Caracol Televisión?

Mientras él intenta mostrarle a la gente lo que significa pasar por un cáncer u otro tipo de enfermedades que afectan tanto a las personas, afirma que sigue siendo periodista y quiere hacer pedagogía de su historia: “Soy un contador de historias y esta es la historia más taquillera que he podido contar, porque siento que la gente se identifica, uno tiene que hacer pedagogía y enseñarle a la gente”.

Justamente, al hablar del trabajo que no lo ha podido llevar a cabo por cuenta de su situación de salud, le preguntaron por si seguía ligado a ‘Séptimo Día’ y a Caracol Televisión. Eso le dio oportunidad para confesar que mantiene todos sus beneficios y lo han apoyado sin condiciones:

“Es una bendición, el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya”.

Guauque exaltó que esas condiciones son muy importantes de cara a todo el proceso que lleva a cabo y al que necesita dedicarle tiempo: “Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol Televisión; tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron [risas] y eso es una verraquera, no me tengo que preocupar por eso. Tengo que ir al médico, tengo que comprar esta droga, está la plata para los tratamientos. Es muy sano y ayuda a todo”.

Para finalizar la entrevista en ‘Día a día’, Diego Guauque reconoció que la producción del programa le propuso hacer la entrevista de forma virtual, pero él se sentía bien y quiso compartirlo en la pantalla, además de agradecer los mensajes, apoyo, bendiciones y oraciones.