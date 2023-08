El pasado lunes 7 de agosto de 2023 se cumplió el primer año del Gobierno de Gustavo Petro y hay diversas miradas de cómo le ha ido al mandatario en los meses que ha ejercido como presidente de Colombia.

Diana Ángel, actriz de ‘Francisco, el matemático’ que hace poco vivió un fuerte robo, decidió publicar un mensaje en sus redes sociales hablando de Petro y atacando a la derecha, que, según ella, no ha dejado gobernar al presidente:

(Vea también: “En Twitter me dicen fracasada, actriz sin trabajo”: Diana Ángel, cansada de ofensas en redes)

“Yo no me he arrepentido de votar por Gustavo Petro. Al contrario, todo lo que pasa me convence más del miedo que me da la extrema derecha”.