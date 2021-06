Sofía, la participante que tuvo que renunciar al ‘reality’ por una lesión de rodilla, habló en el magazín de Caracol Televisión sobre la sentencia que la puso en riesgo de ser eliminada.

Si bien lo tomó con humor, y cuando le preguntaron por esa situación dijo que tenía “algo que hacer”, confesó que para ella fue difícil enterarse de la traición de su compañera.

En la entrevista con ‘Día a día’, que Sofía publicó en su Instagram, ella dijo que siempre estuvo inocente de la situación, más allá de la revolución que causó en redes sociales la actitud de Camila.

“Siento que no soy capaz de sentarme a juzgarla, porque yo conocí a una Camila que, de verdad, se ganó mi corazón completo. Yo siento que el juego abre las puertas a muchas cosas y [ese caso] no está ajeno a ninguno de nosotros”.

Como si fuera poco, más allá de no guardar rencor, aseguró que admira mucho a Camila, pues es una mujer muy fuerte que, además, asumió la capitanía de ‘Beta’ con la salida de ‘Tin’.

No obstante, no negó su sorpresa por lo sucedido, aunque dijo que no vale la pena “dañar el corazón con cosas así”.

Lee También

Redes exaltan el corazón de Sofía luego de salir del Desafío

La respuesta de la exparticipante del ‘Desafío The Box’ fue de tal altura que muchos usuarios de Instagram respondieron a su publicación destacando su forma de ser y de reaccionar.

Muchos resaltaron su respuesta, otros pusieron en el foco su gran corazón, mientras varios confesaron la gran admiración que sienten por ella, pese a su retirada.

Estas son las declaraciones de ‘Sofía’, luego de salir del ‘Desafío’ 2021: