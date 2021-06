Después de que Juan Manuel pateara el tablero (de nuevo) y sentenciará a ‘Olímpico’ para competir con él en la prueba de eliminación, las redes se salieron de control y empezaron a especular sobre lo que se vendrá en el ‘Desafío’.

Pese a que el capitán morado es favorito, pues ya le dio un repaso a su rival en la prueba de capitanes, en Twitter no ven descabellada la posibilidad de que Juan Manuel saque a ‘Olímpico’ y reacomode todo el panorama en el programa de Caracol Televisión.

La teoría es larga, y va por etapas. En primer lugar, muchos apuntan a la salida de ‘Olímpico’ y señalan que esto dejaría desdibujado a ‘Alpha’.

No obstante, ese no sería el final del costeño en el ‘Desafío The Box’, pues ‘Dagómez’ se ha venido resintiendo de su mano y esta lesión lo podría sacar del ‘reality’.

Las especulaciones apuntan a que ‘Olímpico’ podría retornar en lugar de ‘Dagómez’ y ‘Alpha’ tendría que ver a su hombre insignia vestido de azul y complicándoles su estadía.

Dicha hipótesis no es descabellada, siempre y cuando Juan Manuel le gané a ‘Olímpico’ —imposible no es—. En el ‘Desafío’ 2021 han mostrado que cuando alguien está enfermo lo reemplazan de inmediato y, de hecho, así fue que se dio el retorno de ‘Madrid’.

Hipótesis sobre salida de ‘Olímpico’ en el ‘Desafío’ 2021

Acá, algunas de las versiones que se han tejido en torno al ‘reality’, aunque no faltan los escépticos:

Como así? Y es que #DesafioTheBox puede sacar a una persona compitiendo? No pues que olímpico es el mejor en todo? Por qué dicen q el programa lo va a sacar? — TattyPerez24 (@TattykPerez) June 16, 2021

#DesafioTheBox Nos creen idiotas? Es claro que es un arreglo de producción para sacar a Olímpico. Juan Ma ahora y que quiere enfrentarse a Olímpico cuando ya lo ha hecho y Olímpico ha ganado.

Olímpico demostró ser el mejor y si Juan Manuel “lo saca” es por puro arreglo. — Darwin Escalante (@descalantevzla) June 16, 2021

Es que yo sabía que Olimpico salia y regresaba, pero no porque lo dijo Ivan, ni Wilson, ni Mrspoiler, ni el llanero. Lo sabia porque la amiga de el hermano de Olim hablo conmigo y me lo confirmo, desde hace ufff. Solo que no sabia a que equipo #DesafioTheBox — Karol💕 (@RuggeKarol5) June 16, 2021

No crean en todo lo que ven y más bien detalle la foto bien!! #DesafioTheBox pic.twitter.com/orOLDkh6Hp — Juliana (@Eldesafiothebox) June 16, 2021

En ese sentido, el canal de YouTube ‘Realitys del Momento’, que ha entrevistado a varios de los eliminados, hace eco de los rumores de la eliminación de ‘Olímpico’.

De hecho, recoge una imagen difundida en redes en la que aparece el costeño con el uniforme de ‘Beta’, aunque hay personas que cuestionan su veracidad.

Acá, las teorías sobre el futuro de ‘Olímpico’ en el ‘Desafío’: