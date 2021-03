green

La intérprete de ‘Heart Attack’ subió una grabación en donde aparece frente al espejo, mientras alardea de que el pantalón que usa ya no le queda y todo se debe a que logró bajar de peso.

“Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No me restrinjo, ni me purgo. Y yo, especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta … y de hecho he perdido peso”, dijo Demi Lovato en la publicación de Instagram.

Asimismo, Lovato aseguró que esta es una experiencia completamente diferente, pero que se siente “llena” y no de “comida”, sino de “sabiduría divina y guía cósmica” en este momento de su vida.

“Paz, serenidad, alegría y amor”, fueron las palabras que compartió la artista en la publicación que tiene más de 1.500.000 de ‘likes’.

Sus seguidores mostraron su alegría por la noticia, sobre todo por la salud de la cantante y por el bienestar que les genera que Demi se sienta cómoda con su cuerpo, sin tener que hacer dietas para encajar en el falso estereotipo.

Demi Lovato baja de peso y comparte ‘tips’ para lograrlo