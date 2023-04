Desde el año pasado, el actor David Ostrosky preocupó por su salud cuando fue diagnosticado de un cáncer en el brazo, sin embargo, en su momento se sintió esperanzado, pues contaba con la fortuna de que el tumor no había tocado ningún órgano vital. Desde entonces, el mexicano de 66 años tuvo que retirarse de las pantallas y dejar a un lado el personaje de Homero Funes, que en ese momento grababa para la novela Vencer la Ausencia.

Así mismo, el actor de ‘La casa de las flores’ no volvió a aparecer ante la prensa ni en sus redes sociales, la última entrevista que ofreció fue en el 2022.

“A mí lo que me dolía era el brazo, pero los doctores decían que era el cuello hasta que uno me dijo […] que me hiciera una resonancia del brazo y dicho y hecho, yo traigo un tumor en el brazo. Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije no puedo moverme, no puedo ir al llamado”, contó a Televisa Espectáculos.

¿Qué le pasó a David Ostrosky?

En sus más de treinta años de trayectoria, el actor mexicano es recordado por ser el villano de muchas telenovelas como ‘Rosa Salvaje’, ‘María la del Barrio’ y ‘el Diario de Daniela’, pero también en series como ‘Vis a Vis’ y ‘La Casa de las Flores’ y, en el cine, con ‘Como agua para chocolate’ y ‘La segunda noche’.

Desde hace unas horas, varios medios latinoamericanos confirmaron que, a raíz de su cáncer, sus médicos tratantes le sugirieron amputarle el brazo, procedimiento que se habría llevado a cabo recientemente. Sin embargo, ni el actor o su familia han confirmado la amputación, pues desde hace un año ha preferido llevar su proceso de salud lejos de los reflectores.

La cirugía habría sido un éxito y según TVNotas se encuentra en recuperación, aún en el hospital, acompañado de su esposa Belinda y sus hijos, esperando terapia para regresar con normalidad a la televisión.

