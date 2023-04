El mundo del espectáculo en México nuevamente está de luto. Ahora fue el actor Sergio DeFassio quien falleció en la noche del martes, como confirmó Televisa Espectáculos.

Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio DeFassio, ocurrido la mañana del 18 de abril.#SergioDeFassio #QEPD pic.twitter.com/C6YHLkMzkO — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) April 19, 2023

Según allegados al actor, DeFassio estaba hospitalizado en el hospital Star Médica Roma de la Ciudad de México, ya que le habían hecho un procedimiento de cambio de marcapasos que, en un principio, no parecía tener mayores complicaciones.

De hecho, los médicos lo veían tan bien que incluso le iban a dar de alta en la mañana de este miércoles. Sin embargo, en medio de la madrugada sufrió un paro cardiaco y desafortunadamente falleció.

Cómo estaba la salud de Sergio DeFassio

En octubre de 2018, el actor comenzó a sentir una bola en su cabeza y, luego de los respectivos estudios, se determinó que era un tumor canceroso. A mediados de 2019 se sometió a una cirugía que duró 20 horas para extraerlo por completo y afortunadamente quedó bien.

En cuanto al corazón, sufría de una arritmia que no era complicada, pero si debieron ponerle un marcapasos para ayudarlo a sentirse mejor. No obstante, DeFassio ya no podía manejar un carro por sus propios medios y tenía que pedir ayuda en otras actividades ya que la fatiga y la cirugía de su cabeza le dejaron secuelas importantes.

Última vez visto a Sergio DeFassio en público

Sergio DeFassio fue visto por última vez en el velorio de Chabelo hace pocos días y, de hecho, se veía bastante estable de salud.

✝️ MUERE EL ACTOR Sergio DeFassio a los 70 años✝️ Se recuperó de un tumor en el cráneo hace un par de años.🙏🏼 Actor en “El premio Mayo” “La Fea Más Bella” y “Vecinos”, entre muchas más. Así acudía al funeral de CHABELO hace unos días 👇🏼 DESCANSE EN PAZ 🕊️ #sergioDefassio pic.twitter.com/k8KCIbowuv — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 19, 2023

Por su parte, su último trabajo para televisión fue en la serie ‘Un día para vivir’, que se estrenó en 2022, mientras que su último melodrama fue ‘La vecina’, que se estrenó en 2015.

Qué actores mexicanos que han fallecido en 2023

Este no ha sido un buen año para la farándula mexicana, pues en los primeros cuatro meses se han registrado 11 muertes de actores reconocidos. El primero fue Leopoldo García, mejor conocido como Polo Polo, quien falleció el 23 de enero a los 78 años.

Luego se reportó el fallecimiento de Irma Serrano, conocida como ‘La tigresa’, quien murió a los 89 años el primero de marzo. Ignacio López fue después, el 11 de marzo, debido a una neumonía crónica que lo afectó por varios días; mientras que Alfredo, ‘El Pelón’, Suárez murió por un cáncer de pulmón el 2o de marzo.

Los últimos artistas que perdieron la vida fueron Rebecca Jones, quién falleció a los 65 años luego de una larga lucha contra el cáncer de ovario; Xavier López, Chabelo, quién murió a los 88 años por un choque séptico debido a complicaciones abdominales; Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, por un infarto en su casa en Ciudad de México; y Andrés García por un shock hipovolémico el pasado 4 de abril.