El deceso del otrora galán de la televisión y el cine mexicano a causa de una cirrosis que lo aquejó por mucho tiempo ha dejado capítulos dignos de una novela, luego de que se armara un lío por quién reclamará su herencia.

Días atrás, el magnate Roberto Palazuelos dio unas candentes declaraciones en las que dejó en claro que él seguía siendo el albacea de los bienes de García y que, curiosamente, el actor pudo haber firmado el documento de herencia sin estar en sus cinco sentidos.

Qué dijo Andrés Portillo sobre la herencia de Andrés García en programa de México

Ahora, Andrés Portillo, salió a responder en una entrevista con el programa ‘Hoy’, en el que pidió respeto a los hijos del del actor sobre las decisiones de quien llamó su “padre”.

“No creo que haya mucho qué decir, tienen que respetar a mi papá, las decisiones que él tomó y dejar de molestar, que honren su legado, y no hablo ni siquiera de las cosas materiales, que lo honren a él”, comentó Andrés Portillo.

El hombre también afirmó que, por pedido del artista, él es quien administra los bienes de su padre en Acapulco y que lo seguirá haciendo, pese a las críticas y comentarios de los tres hijos legalmente reconocidos de García: “Me pidió que lo apoyara aquí y así seguirá siendo. Yo voy a seguir aquí administrando”, afirmó de manera vehemente.

Para finalizar, le dejó un mensaje a Roberto Palazuelos quien contó que él le advirtió a su amigo, Andrés García, que el matrimonio con Margarita Portillo no tendría validez legal, pues nunca se separó de Sandra Vale, para aclararle que no debería meterse en situaciones que no son de su incumbencia: