A través de las historias en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de siete millones de seguidores, Daniela Ospina utilizó la función de preguntas y respuestas con sus fans.

Durante esta interacción, fue cuestionada sobre su experiencia de lactancia con su bebé Lorenzo Coronel, quien tiene varios meses de edad. Ospina reveló que ya no está amamantando a su hijo menor, que nació en noviembre del año pasado en Miami.

Una seguidora le preguntó si todavía lo estaba lactando, a lo que la modelo respondió que ya no lo está haciendo. Sin embargo, describió el tiempo en que lo hizo como un proceso maravilloso y expresó su gratitud hacia su pareja, Gabriel Coronel por su apoyo, ya que aseguró que no habría podido lograrlo sin él.

“Ya no toma senito, fueron meses maravillosos donde disfruté de haberlo logrado”, contó la modelo.

Por otro lado, una seguidora le preguntó: “Dani, ¿cómo hiciste el proceso para que Lorenzo dejara el seno, yo no he podido?” Ella respondió:

“Recuerden que es muy fácil hablar, pero es bien difícil ponerse en los zapatos de las otras personas. Todas estamos lidiando con nuestras propias batallas, algunas más grandes que otras, sé respetuosa y sobre todo tengamos empatía. Todas lo estamos haciendo bien, cada quien, a su manera, más bien aplaudámonos y abracémonos de lo valiente que somos”, escribió la influenciadora.

Las críticas no se hicieron esperar, y algunas internautas en redes sociales le respondieron a la ‘influenciadora’.

“Le preguntaron una cosa y salió con otra. Parece que está a la defensiva, porque en ningún lado la seguidora la está criticando o juzgado, le hizo una simple pregunta”, “no respondió la pregunta”, “parece que se auto-preguntó para tirar indirectas y no respondió nada”, “esa no fue la respuesta de la pregunta. Tiene cero”, “la pregunta no tiene nada de critica, le está consultando simplemente”.

