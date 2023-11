El pasado 11 de noviembre, Ospina le dio bienvenida a su segundo hijo, Lorenzo, fruto de su relación con el actor y presentador Gabriel Coronel en la ciudad de Miami.

Desde el nacimiento, Daniela ha estado activa con sus más de 7 millones de seguidores compartiendo momentos íntimos con su bebé y hasta publicó el rostro del menor con el mensaje: “Por aquí les compartimos un poco de nuestro príncipe Lorenzo , gracias por sus mensajes tan llenos de amor”.

La paisa quiso que sus seguidores conocieran un poco más de su proceso, así que optó por una ronda rápida de preguntas, una de ellas fue sobre la lactancia, en la que Ospina comentó:

“Es un proceso que cada mujer lo vive diferente, es lindo y deberíamos tener empatía y dejar de juzgarnos y más entre nosotras, por ahora vamos bien, no es fácil, pero un día a la vez”.

Otra pregunta que respondió Ospina se refería al método de parto que eligió para tener a Lorenzo, ya que sus seguidores querían saber si fue mediante parto natural o cesárea. A través de una foto tomada junto a su prometido desde el hospital, Daniela aclaró que fue por cesárea.

El curioso mensaje de Daniela Ospina que dejó pensativos a todos

Como suele suceder en el ámbito de internet, los comentarios negativos no tardaron en aparecer, luego del nacimiento de Lorenzo, algo que Daniela no ignoró y optó por responder mediante un mensaje contundente en forma de reflexión.

Recientemente, la mamá de Salomé, publicó un mensaje en sus redes sociales, que dejó a muchos muy sorprendidos, porque no saben a quien estará dirigido: “Cada quien da lo que tiene en el corazón, no puedes sanar a nadie si estás roto, aprende a cerrar ciclos solo. La vida es un instante, no vayas por ahí arruinándosela a nadie”.

A pesar de las críticas, la hermana del arquero David Ospina siempre sale al paso con sorprendentes frases.

