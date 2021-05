green

Los seguidores de Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa quedaron sorprendidos después de las declaraciones del que ahora es el exnovio de la presentadora, y en las que se incluyen amenazas en contra suya y de su familia. Sus testimonios fueron una señal de desahogo antes los comentarios negativos que recibía constantemente en las redes sociales desde hace meses.

Pese a eso, él explicó qué ha ocurrido en los últimos meses, negando todas aquellas afirmaciones de algunos usuarios.

“Como otra pareja normal se ha acabado. Cada uno ha tomado su camino y yo a Daniella simplemente le deseo lo mejor en su vida”, señaló en un video en Instagram. (Vea también: Con sentido mensaje, Daniella Álvarez conmemoró cirugía que derivó en su amputación)

En su grabación también mencionó que lo que han vivido los dos ha sido “muy fuerte”, refiriéndose a la situación que Álvarez tuvo que afrontar.

Vanderaa ratificó que siempre estuvo con ella: “Yo, como una persona normal, estuve apoyando a mi pareja en los momentos más difíciles de su vida porque me necesitaba”. No obstante, dejó en claro que lo hizo con el amor que sentía por ella.

“Lo hice 24 horas al día por meses porque era la mujer que quería y lo volvería a hacer”, aclaró el exnovio de la presentadora del ‘Desafío’.

El joven, además, no ocultó su molestia por aquellas personas que comentaban cosas negativas sin conocer la situación: “Yo no estoy aquí en España porque la abandoné. Si estoy en España es porque me tuve que ir por unas circunstancias. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores”.

“No me entra cómo la gente puede decir eso”, dijo Vanderaa:

En la siguiente publicación, de la cuenta de Instagram del exnovio de Álvarez, podrá ver las declaraciones citadas: