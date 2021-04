green

Dani Duke aprovechó las últimas horas para interactuar con sus seguidores. Lo hizo a través de las historias de Instagram, invitando a los usuarios a que le realizaran diferentes preguntas indiscretas.

La novia de ‘La Liendra‘ no tuvo ningún inconveniente en resolver las dudas que tenían sus seguidores. Una de las que más llamó la atención fue la que apuntaba a la posibilidad de que ella aceptara hacer un trío. “¿Te gustaría hacer un trío?”, le preguntaron.

La paisa respondió sin lío alguno y reconoció que no sería capaz de compartir intimidad con una tercera persona. “De momento, creo que no. Yo no soy celosa, pero de ahí a ver a mi chico con otra chica justo en mis narices, eso no es lo mío. Eso ya es demasiado”, expresó la joven creadora de contenidos.

Duke ha dado de que hablar desde hace varias semanas por algunos desnudos que ha compartido en su cuenta de Instagram. Uno de esos fue junto a su novio, la semana pasada. ‘La Liendra’ compartió en las historias de su Instagram dos imágenes en las que aparecían él y Dani sin ropa en la cama. En la primera foto, ella le muerde la cola, mientras que en la segunda aparece la paisa acostada de espaldas y él tapándola con una pierna encima.

De igual manera, en medio de la Semana Santa, la paisa compartió una foto que la hizo merecedora de miles de halagos. Su pareja fue una de las primeras personas que se reportó en la sección de comentarios, ya que le escribió: “Qué deliciosa tú y qué afortunado yo”, junto a varios emoticones que demuestran lo enamorado que está el ‘influenciador’.

Este es el video del momento en el que Duke responde la pregunta de si le gustaría hacer un trío: