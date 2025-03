El reciente adelanto musical de Silvestre Dangond ha causado gran revuelo entre sus seguidores, conocidos como el “silvestrismo”. La interpretación de un fragmento de su próxima canción ha causado entusiasmo en redes sociales, donde muchos coinciden en que se avecina un gran trabajo discográfico.

¿Cuál es la nueva canción de Silvestre Dangond?

En los últimos días, un video compartido en TikTok ha captado la atención de miles de fanáticos del vallenato. En el clip, se puede ver al artista interpretando un verso que, según especulaciones, podría formar parte de su próximo álbum, ‘El último baile’, cuyo lanzamiento está programado para los próximos meses, según la emisora La Reina del vallenato.

En la grabación, Dangond canta un estribillo que dice: “Es bien criada, ella es bonita, sin maquillaje, no necesita que la halaguen. Es consentida por sus padres y todo el mundo lo sabe. Me gusta cuando me dice: ‘No vayas a llegar tarde’. Ahí viene la reina, la que me alborota”.

Luego de cantar estos versos, el intérprete de ‘Despierto’ agregó con picardía: “Se las dejo ahí”, dejando a sus seguidores con gran expectativa y aumentando la emoción por lo que traerá este nuevo álbum.

Los fanáticos de Silvestre se preguntan: “¿Qué se traerá entre manos, Silvestre?”.

El regreso de una icónica dupla vallenata

Uno de los aspectos más destacados de ‘El último baile’ es la reunión de Silvestre Dangond con el acordeonero Juancho de la Espriella, con quien formó una de las duplas más exitosas del vallenato contemporáneo antes de su separación en 2012.

Esta inesperada colaboración ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas, quienes esperan que este reencuentro reviva la magia de sus éxitos pasados.

Desde que se anunció el proyecto, las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones sobre las canciones que incluirá el disco, así como posibles colaboraciones con otros artistas.

La expectativa crece conforme se acerca la fecha de lanzamiento. ‘El último baile’ verá la luz el 31 de mayo de 2025 en Valledupar, una ciudad emblemática para el género vallenato. Tanto Dangond como De la Espriella han expresado que este podría ser su último trabajo juntos, lo que añade un matiz de nostalgia a la espera del álbum.

Para celebrar el lanzamiento, el dúo ofrecerá tres presentaciones en vivo en el Parque de la Leyenda Vallenata los días 30 y 31 de mayo, y 1 de junio. Estos conciertos prometen ser un homenaje a la música vallenata, reuniendo a los fanáticos en un evento que marcará un antes y un después en la carrera de ambos artistas.

