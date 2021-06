En la entrevista publicada en Instagram, Laura Acuña lloró al recordar que Jota Mario Valencia fue su “ángel” cuando se divorció del también presentador Camilo Montoya, pues en esos momentos, además de la difícil situación sentimental que afrontaba, según contó en dicha transmisión, también fue objeto de duros ataques por dicha decisión.

Fue tal la “presión de los medios de comunicación y de la opinión” que la bumanguesa, de acuerdo con su relato a Juan Diego Alvira, consideró renunciar a su carrera en la presentación, la cual apenas iniciaba.

“Yo sentía tanta presión y tanta cosa, y tanta tensión sobre todo lo que hacía o no hacía, o lo que decía o no decía; había un chismerío terrible de cosas que nunca pasaron, un millón de cosas, que yo decía ‘yo no puedo con esto’”, evocó Acuña sobre la situación que vivió en 2006, y que la llevó a pensar en aprovechar su título como abogada para cambiar de rumbo su carrera profesional.

La presentadora dijo que, en ese entonces, le agradeció a Jota Mario por apoyarla, pero también le hizo saber que ella sentía que ella no estaba hecha para ese mundo de fama, cámaras y reflectores.

“Hubo momentos muy felices en esa carrera y en lo que llevaba, pero yo no puedo con esto. Esto es un medio muy difícil, la gente es muy difícil, los compañeros son difíciles, todo es difícil, entonces yo no quiero más”, le dijo a su colega, según recordó en el ‘Instagram Live’ con Alvira.

Según Acuña, Valencia le respondió a ello diciéndole:

“Qué desperdicio de talento el tuyo, qué desperdicio de ser humano el que podemos conocer, porque es que tú apenas estás comenzando”.

Y acto seguido, continuó la bumanguesa en su relato, el fallecido conductor de TV le dio el consejo que finalmente la impulsó a continuar con su carrera en los medios de comunicación:

“El día que dejes de hacer algo, hazlo porque no te hace feliz, hazlo porque definitivamente a ti ya no te gusta, porque no te mueve, pero no empujada por nadie. Nunca tomes decisiones empujada por nadie o por sentir la presión de alguien”, le habría aconsejado el presentador.

Finalmente, según Acuña, Jota Mario le pidió que pensara en su recomendación y al día siguiente le dijera si aún consideraba su renuncia.

“Y así se quedó y aquí estoy, 16 años después”, manifestó entre risas la también modelo, que ahora será anfitriona en ‘La voz kids’ y ‘La voz senior’.

[Video] Consejo de Jota Mario a Laura Acuña por el que ella no renunció a la presentación

En el siguiente clip de video, desde el minuto 43:04, Laura Acuña evoca las palabras de Jota Mario Valencia que la motivaron a continuar su carrera en los medios de comunicación: