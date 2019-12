green

El consumidor quería mencionar a Tostao Café & Pan para comentarle que su página web no servía, y que él quería poner una queja sobre el producto que compró en una de sus tiendas que le salió en mal estado, por lo que preguntó por otra opción.

No obstante, el hombre no se percató de que en lugar de nombrar a la cadena comercial (que al parecer no tiene Twitter), mencionó a uno de los cantantes de Chocquibtown que le sacó jugo a la equivocación para hacer una broma y de paso lanzar pullas políticas.

“Hola, Julián, en realidad no estoy autorizado en decirte esto (sic), pero todo es culpa de Petro”, escribió jocosamente ‘Tostao’ (el de Chocquibtown).

La respuesta del artista causó mucha gracia a sus seguidores e incluso al usuario que tuvo el problema con el sánduche, que le respondió al cantante: “La sacó del estadio”.

Cabe destacar que, si bien ‘Tostao’ (el cantante) prefiere no mostrar un apoyo directo a un político en específico, sí es un opositor del senador Álvaro Uribe y del presidente Iván Duque, que precisamente culpó a Gustavo Petro de los disturbios que se presentaron en una de las manifestaciones de Bogotá.

Desde ahí, varios defensores del senador han utilizado, irónicamente, el lema ‘todo es culpa de Petro’, para destacar que los problemas del país van más allá del congresista de izquierda, cosa que ahora hace el artista.

Además, ‘Tostao’ (el de Chocquibtown) es uno de los promotores de la paz, del cuidado del medio ambiente y de otras temáticas que también defiende Petro.

Incluso, ‘Tostao’ ha sido uno de los defensores de las movilizaciones que se vienen presentado en el país desde el 21 de noviembre, en el marco del paro nacional.

Este domingo, el músico, junto con su agrupación Chocquibtown, participó en el concierto ‘Un canto x Colombia’ en el que cantantes, actores y demás artistas colombianos manifestaron su apoyo a las marchas.