Ryan Castro, también conocido como ‘el cantante del Gueto’, recientemente obtuvo un veredicto favorable en una demanda millonaria contra ‘King Records‘, la compañía discográfica perteneciente al cantante Kevin Roldán, debido a violaciones contractuales.

(Vea también: Kevin Roldán, embargado por millonaria deuda; ‘Lo sé todo’ reveló documento sobre qué pasó)

El tribunal arbitral a cargo del caso determinó que la compañía de Roldán está obligada a pagar a Castro una cantidad que supera los 2 millones de dólares ( 7.738.500.000,00 pesos colombianos).

¿Quién es la novia de Ryan Castro?

La modelo Valentina González es la novia del cantante de reguetón con quien lleva tres años de noviazgo y dos de compromiso.

En entrevista con ‘Lo sé todo’, la modelo paisa contó cómo se conocieron:

“Yo conocí a Ryan en el 2020 en un video musical y en el videoclip me tocaba hacer la novia de él. Después empezó el coqueteo a seguirme en Instagram y todo empezó todo. El dueño de Capital Music me decía ‘mona’ a Ryan le pareces muy interesante”.

González no entendía por qué el cantante no le hablaba: “Después de unos días me habló y me decía: ”Mona’ tú vas a ser mi novia’, y yo le decía que no iba a ser novia de un artista y ya llevamos tres años. Además él nunca me ha pedido que sea su novia”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RYAN CASTRO (@ryancastrro)

Luego, contó: “Después las cosas se oficializaron cuando él me presentó como su novia frente a sus papás”.

Lee También

Ryan Castro se va a casar con su novia

Valentina González le dijo al programa de entretenimiento de Canal 1 los pormenores del compromiso.

“Él me lo dio hace dos años y el compromiso está, pero antes de pensar en el matrimonio queremos construir un hogar, estamos terminando la casa y tenemos muchos proyectos a futuro. Creo que el matrimonio será más adelante”

La pareja tienen muchas ganas de tener hijos, pero cree que el tiempo lo dirá todo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.