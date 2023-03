‘We are Paramore’. Esa frase que los seguidores de la banda estadounidense de rock alternativo conocen bien, traduce “nosotros somos Paramore” y es el mantra que repiten desde 2004, cuando comenzó la historia musical de un grupo de adolescentes de Tennessee que quería hacer música.

Casi dos décadas después, con seis álbumes de estudio y algunos cambios en los integrantes originales de la banda, Paramore, la parafamily como se le conoce a sus fanáticos, se reunió en la noche del martes (14 de marzo) en Bogotá para su segundo concierto de la historia en Colombia.

Los 12 años de espera de los fanáticos terminaron a las 9 de la noche del martes, en un Movistar Arena con lleno total, y en medio de gritos de bienvenida de la fanaticada los artistas estadounidenses abrieron su concierto con ‘You First’, de su álbum de 2023 This Is Why.

El grupo integrado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro eligió esa canción para iniciar todas las presentaciones de su gira por Latinoamérica que terminó con la fecha en Bogotá, ciudad que el fin de semana que pasó recibió a la banda estadounidense Imagine Dragons en el Coliseo Live.

Los asistentes los recibieron formando la bandera de Colombia con todos los niveles de la Arena: el tercer piso prendió luces amarillas, el segundo de color azul –del que en 2014 se tiñó el cabello de Williams – y los asistentes a platea iluminaban el recinto de rojo.

Paramore se saltó el ‘setlist’ (listado de canciones) que había seguido en sus fechas en Perú, Chile, Argentina y Brasil y esas sorpresas en el repertorio se tradujeron en momentos de euforia colectiva cuando llegaron interpretaciones inesperadas.

‘Decode’, la canción que fue la banda sonora de la película ‘Crepúsculo’, y ‘Still Into You’ no habían sido incluidas en el concierto del fin de semana en Brasil y, repentinamente, sí fueron tocadas en Bogotá. Tal vez por eso los gritos de los fanáticos al final de ‘Decode’ terminaron siendo una ola que abrazó todo el recinto.

El club de fans tenía un plan: que todos los asistentes cantaran el coro de ‘Last Hope’, un himno acústico de Paramore, esperando que Hayley cantara esa canción a capela, pero los saltos en el repertorio hicieron que ese momento se perdiera en el cronograma.

Al final, antes de que interpretaran ‘This Is Why’ (la última canción de la noche) desde todas las tribunas la gente gritaba “Last Hope, Last Hope”, pero la banda no escuchó ese llamado, tampoco oyó a los 14.000 asistentes coreando el “ba-da-ba, ba-da-ba-ba-da” de’ Brick by Boring Brick’ que estaba aclamando el público, dos canciones que quedaron pendientes.

Sin embargo, sí leyeron los comentarios de quienes pedían que interpretaran ‘One Of Those’ (Crazy Girls) que hace parte de su álbum ‘Paramore’ de 2013 y había estado en pocas presentaciones de su historia. Es una canción que no tiene video y que solo quienes han estudiado en detalle su discografía conocen.

El más reciente sencillo ‘Running Out Of Time’, además de los himnos ‘That’s What You Get’, ‘Misery Business’ y ‘Ain’t It Fun’ también quedaron en el repertorio de 18 canciones que se escucharon en la Arena durante una hora con 45 minutos.

La primera vez que Paramore vino a Colombia era marzo de 2011. La escena del concierto de ese entonces mostraba a adolescentes y universitarios entrando al coliseo, algunos acompañados de sus padres porque eran menores de edad, y el retrato de este 2023 fue de adultos que revivieron su fanatismo de la juventud por la banda que se dio un receso de cinco años antes de volver a los escenarios.

Bogotá, Colombia. 2023. Thank you for having us South America, till next time! 📸: Zachary Gray pic.twitter.com/yAazeLdvwA — paramore (@paramore) March 15, 2023

Williams le dijo al público que desde ese momento de 2011, y desde el último álbum que había sacado la banda en 2017, muchos habían tenido momentos difíciles. “¿Qué tal si nos miramos a la cara, bailamos y decimos aquí estamos?”, invitó, y comenzó a cantar ‘Hard Times’ un sencillo cuyo nombre traduce “tiempos difíciles” y que habla de levantarse después de las peores circunstancias.

Hubo un regalo de Paramore para Latinoamérica: la canción All I Wanted. Esta hace parte del álbum Brand New Eyes, tuvo su debut en vivo en un festival musical en México en 2022 y se quedó en el listado de interpretaciones de todas sus paradas por la región.

Así como One Of Those (Crazy Girls), esa melodía de 3 minutos con 46 segundos es conocida por pocos, pero en palabras de la vocalista: la guardaron para esta región porque sabían que este público respondería a la interpretación. Y lo hizo. Ella se sentó al borde del escenario, con las piernas cruzadas y mirando fijamente a las gradas empezó a cantar la interpretación de notas altas que parecían hipnotizar la energía del Movistar Arena.

Esto fue Hard Times. Antes de cantarla, Hayley nos recordó que ñ, a pesar de que hay momentos difíciles, estábamos ahí: en ese concierto soñado para la Parafamily de Colombia pic.twitter.com/9JNVCSpyjw — Juliana Gil Gutiérrez (@JuliiGil) March 15, 2023

Al terminar, Hayley Williams hizo una promesa al público: “Nos veremos otra vez, los amamos”. Un compromiso de que el mantra de ‘We are Paramore’ podría volver a escucharse otra vez en Colombia.