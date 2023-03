Después de una década, Paramore regresa a Bogotá este 14 de marzo y se presentará en el Movistar Arena, donde se espera que interprete algunos de sus clásicos como “Still Into You”, “The Only Excepetion” y los sencillos de su último álbum “This Is Why”, con el que marcaron su regreso y consolidación como trío.

(Vea también: Objetos que están prohibidos en el Estéreo Picnic; podrían costarle la entrada al lugar)

La empresa organizadora del evento, Bizarro Live Colombia, publicó algunas recomendaciones y restricciones para hacer de la presentación un evento memorable en el que se reunirán más de 14 mil personas que hicieron sold out del evento en solo unos días. Este es uno de los 10 conciertos que fueron confirmados para Colombia en 2023.

Restricciones y recomendaciones

No se permite el ingreso de los siguientes objetos al recinto:

Palos de selfie.

Elementos corto punzantes.

Sustancias ilícitas.

Punteros láser.

Cámaras con lentes intercambiables.

Bolsos de gran tamaño.

Alimentos y bebidas que fueron adquiridas fuera del Movistar Arena.

Botellas.

Personas en estado de embriaguez.

View this post on Instagram A post shared by Bizarro Live Colombia (@bizarroliveco)

Estas son algunas recomendaciones para que todos los asistentes disfruten el concierto:

(Vea también: Caos vial por concierto de Imagine Dragons en Coliseo Live; bogotanos piden solución)

No subir a personas a los hombros durante el show.

subir a personas a los hombros durante el show. No correr al ingreso y/o salida del recinto.

correr al ingreso y/o salida del recinto. No lanzar objetos.

lanzar objetos. No incentivar o participar en situaciones que puedan afectar la seguridad de las demás personas.

incentivar o participar en situaciones que puedan afectar la seguridad de las demás personas. No pararse sobre las sillas.

pararse sobre las sillas. No se permite fumar dentro del estadio, Movistar Arena es un espacio libre de humo.

se permite fumar dentro del estadio, Movistar Arena es un espacio libre de humo. Sí infringe alguna de las normas establecidas, podría ser expulsado del recinto.

Lee También

Apertura de puertas para el concierto de Paramore

El Movistar Arena abrirá sus puertas a partir de las 5:00 p.m., la mayoría de las boletas vendidas cuentan con silletería, a excepción de Platea.

El concierto comenzará sobre las 7:30 p.m., y así como fue anunciada hace algunos meses, la telonera del grupo será la cantautora Elke, una artista de rock alternativo de Nueva York que acaba de lanzar su último EP, “My Human Experience”.

La agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, estará en el escenario sobre las 9:00 p.m. Su último concierto en Bogotá fue en el Pabellón Central de Corferias el 2 de marzo de 2011.