La noche de este domingo 12 de marzo llegó el esperado concierto de la agrupación Imagine Dragons al escenario del Coliseo Live de Bogotá, todo como parte del Mercury World Tour en una gira producida por Live Nation traída al país por Ocesa Colombia. Más de doce mil personas corearon de principio a fin los 21 éxitos interpretados por esta banda de rock multiplatino que suma más de 15 años de trayectoria artística y decenas de premios y shows en todo el mundo.

(Vea también: Caos vial por concierto de Imagine Dragons en Coliseo Live; bogotanos piden solución)

Lika nova + Imagine Dragons

A las ocho en punto de la noche la agrupación de rock bogotana Lika Nova se encargó de abrir este esperado evento en la capital del país, allí los músicos capitalinos interpretaron siete temas que hacen parte de sus dos álbumes de estudio; al final de su presentación dejaron la mejor impresión de su talento entre quienes los conocían y los que no. Luego, tras media hora de espera, a las nueve de la noche inició el esperado show de la banda multiplatino oriunda de Las Vegas, Imagine Dragons, quienes iniciaron con la canción ‘My Life’ un recital de rock que duró casi 2 horas.

View this post on Instagram A post shared by @larevistavea

Las 21 canciones de Imagine Dragons

Tras 15 años de trayectoria artística y 6 álbumes de estudio Imagine Dragons contaba con muchos éxitos para deleitar a sus fanáticos en Colombia; al final, las seleccionadas dentro del repertorio fueron sus himnos más reconocidos, temas interpretados en un ‘show’ cargado de rock, energía, alegría, sentidos mensajes, llamativas imágenes, luces, un excelente sonido y la virtuosidad de sus músicos sumada a la voz y el carisma de su vocalista Dan Reynolds, quien enamoró a todos los asistentes.

(Lea también: Verónica Alcocer, la primera dama rockera que se abrazó con integrantes de Def Leppard)

View this post on Instagram A post shared by @larevistavea

Las 21 canciones que la banda norteamericana Imagine Dragons interpretó en el Coliseo Live de Bogotá fueron: ‘My Life’, ‘Believer’, ‘Its Time’, ‘I’m So Sorry’, ‘Thunder’, ‘Birds’, ‘Follow You’, ‘Natural’, ‘Next To Me’, ‘Amsterdam’, ‘Wrecked’, ‘I Bet My Life’, ‘Whatever It Takes’, ‘Sharks’, ‘Enemy’, ‘Bad Liar’, ‘Demons’, ‘On Top Of The World’, ‘Bones’, ‘Radioactive’ y ‘Walking The Wire’, para completar dos horas de un show ininterrumpido que mantuvo a miles de asistentes cantando y saltando hasta el final.