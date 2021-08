El reciente capítulo de ‘Masterchef‘ comenzó con un interesante cruce entre Claudia Bahamón y Carla Giraldo. La presentadora les preguntó a varios participantes cómo se sentían por estar en el grupo de los 10 finalistas del ‘reality’ del Canal RCN y todos indicaron que se encontraban de la mejor manera, aunque segundos después Giraldo confesó que se sentía un poco rara al ver que ya no estaba junto a ella Catalina Maya, quien fue la eliminada de la semana pasada.

La actriz aseguró sentirse feliz por seguir en carrera rumbo a la final, pero sobre la eliminación de su amiga no pudo ocultar su tristeza. Al respecto indicó: “Fue muy difícil. Es difícil que se vaya a una amiga. Iban por la cabeza de alguna de nosotras. Ellos estaban tratando de descifrarnos porque saben que estamos poderosas. Y seguimos empoderadas”.

Al ver esas palabras, Bahamón le preguntó a Carla por qué en un principio se mostraba dichosa, cuando en realidad no la estaba pasando tan bien por la eliminación de Maya. “¿Por qué caes por tus propias palabras? ¿Por qué si supuestamente no importa, por qué si supuestamente vale hongo, por qué te derrumbas?”, le preguntó Claudia a la participante más polémica del programa.

Giraldo no le hizo el quite al tema y confesó: “Me derrumbo porque sé que no la voy a ver ya. Porque no va a estar aquí afanándonos todo el tiempo, ni en su acelere”.

Poco después, al analizar lo que sucedió la semana pasada con la eliminación de su amiga, Carla agregó: “Fue un duro golpe para Cata saber que la embarró no poniendo una mayonesa. Ella era la reina de la mayonesa”.

Sin embargo, Giraldo no se dejó intimidar por la pregunta de Bahamón y salió al paso con una declaración que confirma lo segura que se siente de que puede ganar el ‘reality’. “Era el tiempo de Cata, está bien. Espero que no sea mi tiempo, porque vine a sacarlos a todos. Incluso a mis amigas”, concluyó.