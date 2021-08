Alejandra Azcárate sigue recibiendo el apoyo de diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Ahora fue Yina Calderón quien pidió respeto para la comediante y le manifestó su completo respaldo, ya que la conoce personalmente y no duda en lo absoluto de su inocencia.

“Siento admiración y respeto por Alejandra Azcárate. Muchas veces los seres humanos esperamos que alguien esté pasando por un mal momento para caerle encima, sin ni siquiera saber qué pasó. Les pido más tolerancia. Hoy es ella, mañana podemos ser nosotros. No sabemos qué está pasando. No juzguemos tan duro“, reflexionó Calderón en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, la ‘influenciadora’ le envió unas palabras de apoyo directamente a Azcárate. “Alejandra, mi apoyo más sincero. Te quiero demasiado. Sos una bacana. Siempre lo has sido”, comentó.

Por último, Yina insistió en el pedido a sus seguidores de no juzgar a la gente sin saber en realidad cómo son las cosas. “Por favor, muchachos. Uno no sabe lo que pasa. Uno se deja llevar por las redes sociales. Detrás de puertas uno no sabe qué pasa. No aprovechemos la ocasión para atacar“, concluyó.

Calderón también dio de que hablar en las redes sociales esta semana porque anunció que quiere ser la ‘barbie colombiana’ y por eso se someterá a diez cirugías al mismo tiempo.

Por su parte, Azcárate sigue siendo objeto de todo tipo de comentarios en las redes sociales y ella se ha tomado con gracia algunos de ellos, pero también ha recibido el apoyo de varias personas influentes como Alejandro Riaño, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y también de Aída Victoria Merlano, quien la defendió, pero también le dejó un comentario irónico.

