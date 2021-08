Después de que se conoció la posición de Riaño con respecto al tema, varios usuarios de las diferentes redes sociales comenzaron a criticarlo por apoyar a Alejandra Azcárate. Tanto fueron los comentarios sobre el mensaje del humorista que se volvió tendencia en Twitter.

Alejandro Riaño, ante tantas acusaciones y mensajes en su contra, decidió realizar este lunes una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde explicó nuevamente por qué respalda a la modelo bogotana.

“Siempre he sido leal con mis amistades. Estoy apoyando a una persona a quien le creo en lo personal porque la he visto en sus facetas más vulnerables y porque me ha tendido la mano desde hace mucho tiempo”, precisó.