Alejandro Riaño —que recientemente se hizo la vasectomía para no tener más hijos— habló de su amistad con Alejandra Azcárate y aseguró que todo lo que ella ha conseguido ha sido fruto de su trabajo hecho con “honestidad”.

El mensaje del humorista que personifica a ‘Juanpis González’ se publicó justo después de que Azcárate reapareciera en redes sociales, donde dejó de estar activa luego de que su esposo se viera involucrado en un caso de narcotráfico, por un avión cargado de droga que tenía su nombre como representante legal.

“Así como me alegro por sus triunfos, en estos momentos difíciles no la abandono y la acompaño como amigo que soy. Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo, una buena amiga”, se lee en la publicación de Riaño.

Inmediatamente se conoció la posición de Riaño en el tema, usuarios de redes sociales comenzaron a criticarlo por apoyarla. Tanto fueron los comentarios sobre el mensaje del comediante que se volvió tendencia en Twitter.

Ante la oleada de cuestionamientos, Riaño se volvió a pronunciar a través de sus historias de Instagram, y reafirmó el apoyo a su excompañera de ‘Los comediantes de la noche’, programa de RCN.

“He visto los comentarios de mi comentario, valga la redundancia, que hice de Alejandra… hombre, yo soy buen amigo en las buenas y en las malas, no sé cómo sean ustedes, pero uno va hasta el final. No me gusta darle la espalda a las personas y trabajo” exclamó.