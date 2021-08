Según contó la también actriz, ella llegó de un día de rodaje y encontró a su esposo en su estudio de trabajo —como ya era costumbre—, pero apenas lo vio a la cara se dio cuenta que algo no iba bien; ella pensó que su madre había muerto.

(Vea también: ¿Qué pasó con Alejandra Azcárate y el avión vinculado a su esposo? Esto es lo que se sabe)

¿Cómo se enteró Alejandra Azcárate de narcoavión vinculado a su esposo?

Miguel Jaramillo, como se llama la pareja de la presentadora, le contó que, estando en un viaje laboral que hizo a Ibagué, a su amigo Fernando Escobar le entró una llamada telefónica, en la que le preguntaron algunos detalles de la avioneta involucrada en el caso.

Luego de explicar lo ocurrido, el esposo de Alejandra le dijo que él aún seguía siendo “el representante legal de esa empresa”, registrada ante la Cámara de Comercio como Interandes Helicópteros S.A.S.

Ante la confesió de su pareja, la presentadora —quien reapareció en redes el pasado 30 de julio— dijo:

“Se nos acabó la vida”.

Lee También

¿Pálpito de Alejandra Azcárate libraría a su esposo de proceso legal?

“Soy enfática en la respuesta de que él me dijo: ‘Sigo figurando’, porque las mamás y las esposas no decimos afirmaciones porque sí. […] No me pregunten por qué a mí desde noviembre se me metió entre ceja y ceja la repetición de la repetidera: ‘Mi amor, salte, por favor, de la representación legal de esa empresa’“, recordó la jurado de ‘¿Quién es la máscara?’, programa que se estrenaría en octubre de este año.

A la actriz le habría preocupado la relación de su esposo con la compañía no porque presintiera que algo así sucediera, sino porque un aparato de esos se podía accidentar o alguien podía morir; en cualquiera de los casos, Miguel terminaría implicado por ser el representante legal.

(Vea también: Claudia Bahamón abre su corazón y respalda a Alejandra Azcárate: “Creo en ti”)

Pese a que el esposo de la artista es muy terco, como ella comentó, él en enero de 2021 envió un mensaje que se volvería vital:

“Via e-mail, le informó a ese socio su retiro de la empresa. Le dijo que quería ceder sus acciones, que no quería seguir figurando como representante legal; las actas, por temas burocráticos con Cámara de Comercio, no alcanzaron a finiquitar su proceso. Miguel siguió figurando como representante legal y esto nos pasó”.

Aquí, el video en el que la famosa se refiere a lo ocurrido; el momento exacto aparece a partir del minuto 2:27: